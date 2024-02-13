ВОЗ сообщила о десятках тысяч случаев заражения холерой за последний месяц

Всемирная организация здравоохранения предупредила о росте заболеваемости холерой в мире. Согласно докладу ВОЗ, где опубликованы данные о количестве зараженных холерой в первый месяц 2024 года, «риск распространения этой болезни расценивается как очень высокий».
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