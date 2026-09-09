4 знака зодиака, которым сентябрь сулит полное обновление кармы

Три года подряд вы жили в режиме бесконечного преодоления. Рушились отношения, закрывались проекты, деньги уходили сквозь пальцы, а усталость стала хронической.
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- Какой подлости мо...
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