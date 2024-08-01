Артемий Лебедев против Екатерины Мизулиной! Артемий считает, что всё, чем занимается Мизулина бессмысленно, и она никем не является для общества: «Я считаю, что ее деятельность вредна для России.
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Артемий Лебедев против Екатерины Мизулиной! Артемий считает, что всё, чем занимается Мизулина бессмысленно, и она никем не является для общества: «Я считаю, что ее деятельность вредна для России.