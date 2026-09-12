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«Мне отрицательные эмоции не нужны»: что мать Реввы рассказала о сыне

«Мне отрицательные эмоции не нужны»: что мать Реввы рассказала о сыне

Александр Ревва — артист, который в последние годы вызывает куда больше споров, чем смеха. В очередной раз уроженец Донецка, построивший головокружительную карьеру в России, оказался в центре водоворота скандалов.

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