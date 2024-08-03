Воронежцам показали проект расширения парка «Дельфин»

По новому проекту на Спортивной набережной могут появиться деревянный пирс, «трасса здоровья» для велопрогулок и пробежек, барбекю-зона для безопасных пикников на природе, беседки «Гнезда», площадки для игр, выгула собак, система бассейнов, вейк-парк, ресторан и глэмпинг на воде.