Михаил Алексахин впервые исполнил каскад с двумя четверными прыжками

Фигурист Михаил Алексахин на первенстве Московской области исполнил секвенцию из двух четверных прыжков и 4Т — 1Eu — 4S — 2A, набрав в сумме 197,79 балла.
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