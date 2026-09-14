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Царьград

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Михаил Алексахин впервые исполнил каскад с двумя четверными прыжками

Михаил Алексахин впервые исполнил каскад с двумя четверными прыжками

Фигурист Михаил Алексахин на первенстве Московской области исполнил секвенцию из двух четверных прыжков и 4Т — 1Eu — 4S — 2A, набрав в сумме 197,79 балла.

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