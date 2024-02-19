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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новый дневник разработчиков шутера Projekt Z: Beyond Order знакомит игроков с оружием ...

Новый дневник разработчиков шутера Projekt Z: Beyond Order знакомит игроков с оружием ...

Новый дневник разработчиков шутера Projekt Z: Beyond Order знакомит игроков с оружием и другими особенностями игрыПосле достаточно продолжительного затишья студия 314 Arts вновь выходит на связь, чтобы поделиться новыми подробностями о зомби-шутере Projekt Z: Beyond Order в сеттинге Второй мировой войны.

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