Новый дневник разработчиков шутера Projekt Z: Beyond Order знакомит игроков с оружием и другими особенностями игрыПосле достаточно продолжительного затишья студия 314 Arts вновь выходит на связь, чтобы поделиться новыми подробностями о зомби-шутере Projekt Z: Beyond Order в сеттинге Второй мировой войны.
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