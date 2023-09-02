Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил о том, что Токио считает недопустимым празднование 3 сентября в России Дня победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
Обиделись что лЕ...
Комментарии
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Владимир Ахтырченко
Интересно услышать от них (самураев), почему Америке они не заявляют Протест по случаю победы над Японией? Неужели обкакались...
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9 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Просто 3 сентября - праздник Победы для России, теперь станет для Японии ненавязчивым напоминанием почему Южные Курилы являются российскими, а то в Японии предпочитают об этом забыть и не вспоминать. Давно это следовало сделать - устроить японцам такой "День Напоминания".
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9 час.
Константин Котельников
Вот же родаки этого покемона прикололись - Ёсимасахуясе! Его в школе должны были чморить как последнего козла!:)))
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8 час.
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