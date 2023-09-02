Обиделись что лЕ...

Интересно услышать от них (самураев), почему Америке они не заявляют Протест по случаю победы над Японией? Неужели обкакались...

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Просто 3 сентября - праздник Победы для России, теперь станет для Японии ненавязчивым напоминанием почему Южные Курилы являются российскими, а то в Японии предпочитают об этом забыть и не вспоминать. Давно это следовало сделать - устроить японцам такой "День Напоминания".