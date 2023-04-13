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Politico: Украина расстроена оценкой США планов Киева по контрнаступлению, содержащейся в утекших бумагах Пентагона

Politico: Украина расстроена оценкой США планов Киева по контрнаступлению, содержащейся в утекших бумагах Пентагона

Украина расстроена оценкой Вашингтоном киевских планов по контрнаступлению, которая содержится в утекшей в интернет секретной документации американского министерства обороны.

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