Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

874 подписчика

В Ростове-на-Дону полицейские и сотрудники банка спасли местную жительницу от крупных финансовых потерь

В Ростове-на-Дону полицейские и сотрудники банка спасли местную жительницу от крупных финансовых потерь

«В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Ростову-на-Дону обратились работники отделения одного из банков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ингерман Ланская
ну, что ж вы хотели? они ж савейские люди..
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх