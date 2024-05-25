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Мы соседи по планете

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Взгляд изнутри: 15 фото, демонстрирующих, как все устроено

Взгляд изнутри: 15 фото, демонстрирующих, как все устроено

Каждый день мы видим множество разных вещей. Но вы когда-нибудь задумывались, как они выглядят изнутри? Пора это исправить! Специально для вас мы заглянули внутрь шара для боулинга, фейерверка и осиного гнезда… Но предупреждаем, это зрелище может вас удивить: некоторые предметы гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.

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