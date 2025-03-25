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Царьград

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В России появилась открытая база людей и организаций, продвигающих русофобию

В России появилась открытая база людей и организаций, продвигающих русофобию

Сайт мониторинга антирусской деятельности лиц запустили ветераны СВО и активисты.В России заработал интернет-ресурс, посвященный мониторингу организаций, общественных движений и отдельных лиц, которые, по мнению создателей проекта, ведут деятельность против интересов страны.

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