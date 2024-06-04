Испугать русского ежа голым «Пэтриотом»

Сегодня 2,8K прочитали Серийное производство пропагандистских «вундервафель» стало для Запада едва ли не основным способом противоборства с Россией в украинской войне Запад идет по пути эскалации, Россия примет все необходимые меры по нейтрализации угроз, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, комментируя возможное применение Киевом зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в небе над Россией: «Знаем, что страны Запада идут по пути эскалации.
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