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Добрый Мир

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  • Сидор Сидоров
    Хоть один правду с трибуны сказал и дельные вещи предлагает. Молодец!!! БРАВО!!!"Диаспоры следует...
  • star
    БРАВО,так держать -очистим Родину от пришлых вместе с их покровителями"Диаспоры следует...
  • николай лейчинский
    Личное мнение : после того , как ты , Кедми ,  обосрался - ты не интересен стал , как Галкин со старухой .  Ты - жид ...США через два мес...

Испугать русского ежа голым «Пэтриотом»

Испугать русского ежа голым «Пэтриотом»

Сегодня 2,8K прочитали Серийное производство пропагандистских «вундервафель» стало для Запада едва ли не основным способом противоборства с Россией в украинской войне Запад идет по пути эскалации, Россия примет все необходимые меры по нейтрализации угроз, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, комментируя возможное применение Киевом зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в небе над Россией: «Знаем, что страны Запада идут по пути эскалации.

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