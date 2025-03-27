Завершено дело адвоката, убившего 15 лет назад сторожа в Приморье

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Следователи завершили расследование убийства сторожа 15-летней давности в Приморье, обвиняемый находится под стражей, сообщает региональное управление СК России в телеграм-канале.
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