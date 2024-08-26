Сотрудники Госавтоинспекции в Приморье помогли экстренно доставить ребенка в больницу

Наряд дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции отдела МВД России по Надеждинскому району в составе старших лейтенантов полиции Артема Гришина и Федора Базалия ехал из поселка Раздольное в направлении города Владивостока.
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