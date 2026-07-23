Alex Nемо

А ответ на подобные претензии очень простой - нехрен было использовать гражданские суда для пусков БПЛА и БЭКов по Крыму и российским судам и территориям! Когда эти самые БЭКи жгли суда, включая иностранные, с российскими продуктами и ГСМ, уркаинская падаль радовалась, а в ООН почему-то ни одна сука не тявкнула в их сторону. А уж Россия поставляет продовольствия по всему миру в разы больше чем уркаинские бандершлюхи. И с российских судов ничего не запускается по уркаине (хотя может быть и пора бы использовать контейнерные установки для этих целей?). Так что пусть увянут и чтоб их слышно не было!