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Украинским нацистам «обнулили» Черное море: Киев срочно пожаловался в ООН на «террор» иранского образца и рассказал о голодающих неграх Африки

Украинским нацистам «обнулили» Черное море: Киев срочно пожаловался в ООН на «террор» иранского образца и рассказал о голодающих неграх Африки

  В ответ на террор в Азовском и Черном морях Россия на пятом году СВО начала активно препятствовать украинской морской торговле, нанося удары по судам, идущим в Одессу.

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Комментарии
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Алекс Архипов
Маловато будет.
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1 м.
Вячеслав Денисов
Это сработает, только если продолжится месяцы.
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1 м.
Alex Nемо
А ответ на подобные претензии очень простой - нехрен было использовать гражданские суда для пусков БПЛА и БЭКов по Крыму и российским судам и территориям! Когда эти самые БЭКи жгли суда, включая иностранные, с российскими продуктами и ГСМ, уркаинская падаль радовалась, а в ООН почему-то ни одна сука не тявкнула в их сторону. А уж Россия поставляет продовольствия по всему миру в разы больше чем уркаинские бандершлюхи. И с российских судов ничего не запускается по уркаине (хотя может быть и пора бы использовать контейнерные установки для этих целей?). Так что пусть увянут и чтоб их слышно не было!
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1 м.