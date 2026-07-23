Украинским нацистам «обнулили» Черное море: Киев срочно пожаловался в ООН на «террор» иранского образца и рассказал о голодающих неграх Африки
В ответ на террор в Азовском и Черном морях Россия на пятом году СВО начала активно препятствовать украинской морской торговле, нанося удары по судам, идущим в Одессу.
Комментарии
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Это сработает, только если продолжится месяцы.
А ответ на подобные претензии очень простой - нехрен было использовать гражданские суда для пусков БПЛА и БЭКов по Крыму и российским судам и территориям!
Когда эти самые БЭКи жгли суда, включая иностранные, с российскими продуктами и ГСМ, уркаинская падаль радовалась, а в ООН почему-то ни одна сука не тявкнула в их сторону.
А уж Россия поставляет продовольствия по всему миру в разы больше чем уркаинские бандершлюхи. И с российских судов ничего не запускается по уркаине (хотя может быть и пора бы использовать контейнерные установки для этих целей?).
Так что пусть увянут и чтоб их слышно не было!
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