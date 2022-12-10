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Андрей Миронов о КХЛ: «У гостевой команды должен быть полноценный зал для тренировок. Не 5 велосипедов, из которых 4 умерших»

Андрей Миронов считает, что в КХЛ нужно регламентировать условия для гостевых команд.  «У гостевой команды должен быть полноценный тренировочный зал.

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