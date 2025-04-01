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В Москве задержан мигрант из Азербайджана Джамшид Мансырханов за свою ненависть к русским

В Москве задержан мигрант из Азербайджана Джамшид Мансырханов за свою ненависть к русским

ИА "Русский ГУП Продакшн" Напомним, что проживающий в Москве мигрант из Азербайджана Мансырханов Джамшид Чингиз оглы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, принимал участие в стриме на одной из Интернет-платформ.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Я тащусь от нашей власти, надо же в полиции это отребье работает. Ну и дела. С такими порядками мы  долго не проживем.
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22 час.
Татьяна Кравцова
Какие нах 1.5 года??? Почему все эти твари до сих пор в России и не отправлены в их кишлаки????
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17 час.
СП
Сергей Потемкин
А не нужно продаваться... и всё будет хорошо
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1 час.
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