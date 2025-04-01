В Москве задержан мигрант из Азербайджана Джамшид Мансырханов за свою ненависть к русским

Регина Толстоброва Я тащусь от нашей власти, надо же в полиции это отребье работает. Ну и дела. С такими порядками мы долго не проживем.

Татьяна Кравцова Какие нах 1.5 года??? Почему все эти твари до сих пор в России и не отправлены в их кишлаки????