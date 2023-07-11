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Почему выкапывают чеснок в день Петра и Павла: народные приметы и поверья 12 июля 2023 года

Почему выкапывают чеснок в день Петра и Павла: народные приметы и поверья 12 июля 2023 года

Почему выкапывают чеснок в день Петра и Павла: народные приметы и поверья 12 июля 2023 года Евгения ТрубицкаяКаждый год на протяжении многих сотен лет православные России 12 июля отмечают важный церковный праздник — День апостолов Петра и Павла.

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