Nokia 3310 получила новое сердце и запустила игру, для которой ей не хватало мощности

Легендарная Nokia 3310 неожиданно получила вторую жизнь в качестве игровой платформы. Разработчик Хоани Брайсон переделал внутренности классического кнопочного телефона, чтобы запустить на нём Trick Shot II — собственную игру, созданную в духе старых мобильных проектов.
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