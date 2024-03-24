Советские карты-агитки: 10 вдохновляющих на построение коммунизма карт

Рассматривать их одновременно грустно и смешно. Хотя нет, все-таки просто смешно. фото: Wikipedia.orgАгитация — необходимый фундамент для построения любого режима, даже демократического, а уж тоталитарному без нее вообще никуда.
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