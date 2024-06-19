"Отныне братья навек!" Наш лидер сделал то, о чем давно просили. И летит в Пхеньян с визитом. Отныне братья навек! Вы конечно в курсе, что последнее время наши отношения с Пхеньяном очень сильно потеплели.
ВВП подписал пиковый договор с Северной Кореей
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Константин Самарин
Ох как это напоминает: "Русский с китайцем брвться навек!!" 50-х годов. И чем закончилось? Даманским?
Ответить
8 час.
Владимир Соловьев
КОРЕЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР С РОССИЕЙ БУДЕТ ИСПОЛНЯТЬ НЕУКОСНИТЕЛЬНО И В ТОЧНОСТИ. СО СТОРОНЫ РОССИИ НАДО ЕГО СОБЛЮДАТЬ ТОЧНО ТАК ЖЕ, БЕЗ ЕДИНОЙ "ПРОМАШКИ"!
Ответить
4 час.
Свежие комментарии