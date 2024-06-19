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ВВП подписал пиковый договор с Северной Кореей

ВВП подписал пиковый договор с Северной Кореей

"Отныне братья навек!" Наш лидер сделал то, о чем давно просили. И летит в Пхеньян с визитом. Отныне братья навек! Вы конечно в курсе, что последнее время наши отношения с Пхеньяном очень сильно потеплели.

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Комментарии
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Константин Самарин
Ох как это напоминает: &quot;Русский с китайцем брвться навек!!&quot; 50-х годов. И чем закончилось? Даманским?
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8 час.
Владимир Соловьев
КОРЕЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР С РОССИЕЙ БУДЕТ ИСПОЛНЯТЬ НЕУКОСНИТЕЛЬНО И В ТОЧНОСТИ. СО СТОРОНЫ РОССИИ НАДО ЕГО СОБЛЮДАТЬ ТОЧНО ТАК ЖЕ, БЕЗ ЕДИНОЙ &quot;ПРОМАШКИ&quot;!
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4 час.

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