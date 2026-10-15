Подземное размещение ЦОД не гарантирует полную безопасность от атак После атак ВСУ на четыре крупных дата-центра (три «Яндекса» и один «Сбера») в российской экспертной среде и обществе развернулись обсуждения на предмет того, как кардинально защитить ЦОД от вражеских ударов.
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