Подземное размещение ЦОД не гарантирует полную безопасность от атак После атак ВСУ на четыре крупных дата-центра (три «Яндекса» и один «Сбера») в российской экспертной среде и обществе развернулись обсуждения на предмет того, как кардинально защитить ЦОД от вражеских ударов.