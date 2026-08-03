Памяти Алексея Пригорницкого (1990-2023), погибшего на СВО. Пусть эти песня напоминает людям о том, что был такой храбрый человек.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Памяти Алексея Пригорницкого (1990-2023), погибшего на СВО. Пусть эти песня напоминает людям о том, что был такой храбрый человек.
Свежие комментарии