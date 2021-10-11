12 человек, на которых удача не поскупилась

Мы можем многое контролировать в нашей жизни, многое зависит от наших поступков и обстоятельств. Но есть и то, что не зависит от нас, то, что происходит, просто потому что, и то, что мы в результате называем либо удачей и везением, либо наоборот.
Мы можем многое контролировать в нашей жизни, многое зависит от наших поступков и обстоятельств. Но есть и то, что не зависит от нас, то, что происходит, просто потому что, и то, что мы в результате называем либо удачей и везением, либо наоборот.
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