🧯В Алуште потушили пожар на крыше пятиэтажного здания Предварительно, причина возгорания — нарушение правил при проведении огневых работ, сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым