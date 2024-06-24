МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 218 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Индусы бредят или пишут под диктовку Англии.Колония и есть колония!Визит Путина в КН...
  • Eduard
    Свои трупы считать не любят! Прсле походя за "Европейскими ценностями" украина обросла кладбищами!Киев устроил пляс...
  • Ингерман Ланская
    этот барАнец просто кабинетное трепло.... и он не военный журналист, он просто щелкопёр ... Военные журналисты - на ф...Полковник Баранец...

Севастополь, скорбим вместе с тобой

Севастополь, скорбим вместе с тобой

Не силён в жанре складывания слов, когда требуется проявить сочувствие, или полагающиеся трагичному эпизоду эмоции, уж простите.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
Может быть хватит кормить народ обещаниями, а переходить к делу ВС РФ? 👍👍👍👈👍
Ответить
14 час.
Ю
Юрий Зубрин
Надо отвечать ....
Ответить
14 час.
Александр Николаевич
... И поменьше самим косячить. Автор спец, сам служил в ПВО, но на РС-75. Практически сразу было понятно, что целью были локаторы аэродрома, расположенного в пойме реки Бельбек, восточнее Учкуевки. И пусть г-н Разважаев объяснит почему не сработали сирены воздушной тревоги...?!
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх