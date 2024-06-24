Не силён в жанре складывания слов, когда требуется проявить сочувствие, или полагающиеся трагичному эпизоду эмоции, уж простите.
Севастополь, скорбим вместе с тобой
Комментарии
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Лев Добрый
Может быть хватит кормить народ обещаниями, а переходить к делу ВС РФ? 👍👍👍👈👍
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14 час.
Ю
Юрий Зубрин
Надо отвечать ....
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14 час.
Александр Николаевич
... И поменьше самим косячить. Автор спец, сам служил в ПВО, но на РС-75. Практически сразу было понятно, что целью были локаторы аэродрома, расположенного в пойме реки Бельбек, восточнее Учкуевки. И пусть г-н Разважаев объяснит почему не сработали сирены воздушной тревоги...?!
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13 час.
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