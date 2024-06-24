Севастополь, скорбим вместе с тобой

Может быть хватит кормить народ обещаниями, а переходить к делу ВС РФ? 👍👍👍👈👍

Александр Николаевич

... И поменьше самим косячить. Автор спец, сам служил в ПВО, но на РС-75. Практически сразу было понятно, что целью были локаторы аэродрома, расположенного в пойме реки Бельбек, восточнее Учкуевки. И пусть г-н Разважаев объяснит почему не сработали сирены воздушной тревоги...?!