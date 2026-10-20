Отношения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами в очередной раз оказались разрушены на многие десятилетия вперед, при этом оба государства были и неизбежно останутся системными оппонентами, заявил в своем канале на платформе "Макс" заместитель председателя Совета безопасности РФ, глава партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев .
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