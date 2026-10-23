© Пресс-служба префектуры Северо-Восточного административного округа города МосквыАктивисты объединения «Сердце Марфина» за 3 года направили в зону СВО более 100 гуманитарных грузов и оказали адресную поддержку воспитанникам Мирненского областного центра социально-психологической реабилитации детей, сообщается на сайте mos.