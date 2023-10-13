Израиль убивает в Палестине евреев, которые находятся в заложниках

В сообщении военного крыла палестинского движения ХАМАС, «Бригад Иззэддин аль-Кассам», на его страницах в социальных сетях говорится, что тринадцать заложников погибли в результате интенсивных обстрелов Израилем сектора Газа.
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