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Мировое обозрение

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Израиль убивает в Палестине евреев, которые находятся в заложниках

Израиль убивает в Палестине евреев, которые находятся в заложниках

В сообщении военного крыла палестинского движения ХАМАС, «Бригад Иззэддин аль-Кассам», на его страницах в социальных сетях говорится, что тринадцать заложников погибли в результате интенсивных обстрелов Израилем сектора Газа.

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