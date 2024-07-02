Почему советский нарезной батон был вкуснее современного

Большинство разговоров о советской эпохе сводится к сравнению «как было» и «как сейчас». Значительное место в подобных дискуссиях занимает обсуждение продуктов питания, которые, по мнению многих, были качественнее и вкуснее.
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