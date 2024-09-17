Музыкант ST выпустил новую песню, посвященную участникам СВО

ИЗВСЕСТИЯ Музыкант ST (Александр Степанов) выпустил новую песню "Вера, Надежда, Любовь". По словам исполнителя, композиция стала продолжением трека "Дай ему сил" и посвящена тем, кто прямо сейчас находится в зоне спецоперации.
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