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Музыкант ST выпустил новую песню, посвященную участникам СВО

Музыкант ST выпустил новую песню, посвященную участникам СВО

ИЗВСЕСТИЯ Музыкант ST (Александр Степанов) выпустил новую песню "Вера, Надежда, Любовь". По словам исполнителя, композиция стала продолжением трека "Дай ему сил" и посвящена тем, кто прямо сейчас находится в зоне спецоперации.

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