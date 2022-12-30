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Кузьменко забросил 15-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 с «Виннипегом». У него 32 очка в 34 играх

Кузьменко забросил 15-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 с «Виннипегом». У него 32 очка в 34 играх

Андрей Кузьменко забросил 15-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 с «Виннипегом». Форвард «Ванкувера» отличился уже на 1-й минуте матча регулярного чемпионата НХЛ против «Джетс» (2:4).

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