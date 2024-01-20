Русский спецназ сжигает бетонные укрепления врага на фронте у Артёмовска (ВИДЕО)

Опубликованы кадры, как русский спецназ сжигает бетонные укрепления врага на фронте у Артёмовска. Дроны 58-го батальона спецназа 1-го Донецкого армейского корпуса точными ударами по укреплению вызвали возгорание внутри, что заставило боевиков ВСУ покинуть бетонное сооружение и остаться под открытым небом.
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