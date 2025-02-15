«Победа русского кинематографа»: Бондаренко об отношении к Борисову и Янковскому

Актер театра и кино Станислав Бондаренко в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru на премьере сериала «Аутсорс» рассказал о своем отношении к актерскому мастерству Ивана Янковского, сыгравшего главную роль в проекте, и номинанта на премию «Оскар» Юры Борисова.