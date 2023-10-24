Archer анонсировал дату запуска службы электрического воздушного такси в ОАЭ

Американский авиационный стартап Archer Aviation и инвестиционный офис Абу-Даби (ADIO) объединили усилия для запуска полностью электрического воздушного такси Archer, которое будет совершать полеты в ОАЭ.
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