В Общественной палате представили черновик списка патриотических фильмов для всей семьи

В России создали черновик списка фильмов, "рекомендованных Минпросвещения к семейному просмотру". Как сообщает "Коммерсантъ", в Общественной палате РФ представили перечень из 191 фильма, 181 из которых оказались советскими.
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