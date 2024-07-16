Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.Раскрыт секрет, почему русские туристы до сих пор летают в Европу.
Русский встретил в Европе Смольянинова* и сочно высказал ему всё в лицо. Артур не стерпел, но русский был готов...
Комментарии
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valentina sergeeva
Ну... как известно, если хочешь, чтобы тебя поняли, говори на том языке, который понимают. Способ общения, конечно, спорный, но... мне понравилось. Во всяком случае по отношению к этому... к этой коровьей лепёшке в оранжевой шапочке дорожного работника - допустимо. И хорошо, что мужик уведомил о том, что думают россияне о бывшем актёре, а то вдруг он не знает. Даже неловко как-то перед людьми: они же старались, тратили эмоции, - а этот сморчок, видите ли, ни сном, ни духом. Нехорошо. Вот теперь - всё в порядке, информация до ушей адресата, так сказать, донесена. Причём, честно - в глаза. Это ему не воздух в кулак портить, поливая грязью бывшую Родину и бывших соотечественников из-за пограничного плетня!
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21 час.
НЭ
Наталья Эрнст
👌👍💪💪💪
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21 час.
ИП
Игорь Петров
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16 час.
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