Русский встретил в Европе Смольянинова* и сочно высказал ему всё в лицо. Артур не стерпел, но русский был готов...

valentina sergeeva

Ну... как известно, если хочешь, чтобы тебя поняли, говори на том языке, который понимают. Способ общения, конечно, спорный, но... мне понравилось. Во всяком случае по отношению к этому... к этой коровьей лепёшке в оранжевой шапочке дорожного работника - допустимо. И хорошо, что мужик уведомил о том, что думают россияне о бывшем актёре, а то вдруг он не знает. Даже неловко как-то перед людьми: они же старались, тратили эмоции, - а этот сморчок, видите ли, ни сном, ни духом. Нехорошо. Вот теперь - всё в порядке, информация до ушей адресата, так сказать, донесена. Причём, честно - в глаза. Это ему не воздух в кулак портить, поливая грязью бывшую Родину и бывших соотечественников из-за пограничного плетня!