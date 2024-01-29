Президент Аргентины намерен встряхнуть экономику, несмотря на возможный ущерб

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил в интервью газете Wall Street Journal, что не отступит от своих предвыборных общений встряхнуть экономику страны, несмотря на ущерб, который его реформы могут нанести в краткосрочной перспективе.
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