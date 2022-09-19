Трамп намерен впервые после обысков посетить свое поместье во Флориде

По словам экс-президента США Дональда Трампа, он намерен в течение скорого времени посетить своё поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида в первый раз после ранее проведённых там агентами американского Федерального бюро расследований (ФБР) обысков.
По словам экс-президента США Дональда Трампа, он намерен в течение скорого времени посетить своё поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида в первый раз после ранее проведённых там агентами американского Федерального бюро расследований (ФБР) обысков.
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