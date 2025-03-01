Почему российской армии нужен отечественный аналог системы связи Starlink

Одной из самых весомых угроз Вашингтона в адрес «потерявшего берега» киевского режима с целью приведения его в чувство стала возможность отключения для Украины услуг американской спутниковой системы Starlink, что может привести к потери управляемости ВСУ.
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