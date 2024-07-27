«Самый северный путь»: китайцы о желании выйти к Японскому морю через реку Туманную

Виктор Александров У наших чинуш хватка при нынешней "власти" похлеще драконовской - мимо рта (или кармана!) не пронесут ...

Maxim Мост не надо сносить: один пролёт сделать подъёмным, как на р. Свирь : Получено положительное заключение государственной экспертизы № 028-14/СПЭ-2657/02 по объекту “Разводной мост через реку Свирь на 284 км линии Волховстрой-Мурманск Октябрьской ж/д ЛО”.