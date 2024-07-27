Пользователи китайского новостного сайта Guancha прокомментировали информацию о том, что КНР и РФ будут сотрудничать в поиске решений по вопросам обеспечения судоходства на реке Туманной, которая могла бы стать выходом для Северо-Восточного Китая в Японское море.
«Самый северный путь»: китайцы о желании выйти к Японскому морю через реку Туманную
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Виктор Александров
У наших чинуш хватка при нынешней "власти" похлеще драконовской - мимо рта (или кармана!) не пронесут ...
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12 час.
Maxim
Мост не надо сносить: один пролёт сделать подъёмным, как на р. Свирь : Получено положительное заключение государственной экспертизы № 028-14/СПЭ-2657/02 по объекту “Разводной мост через реку Свирь на 284 км линии Волховстрой-Мурманск Октябрьской ж/д ЛО”.
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10 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Построить и современный мост и подземный тоннель большим диаметром проходки нового специального щита -как резервный . Только строить на паритетных началах с Кореей и Китаем . А реку расширить и углубить , выровнять берега и облицевать . Почему нет -то ?
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6 час.
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