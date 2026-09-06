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Регионы России

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«Динамо» Махачкала одержало победу над «Родиной» после удаления игрока соперника

«Динамо» Махачкала одержало победу над «Родиной» после удаления игрока соперника

Главный тренер махачкалинского клуба Вадим Евсеев отметил, что удаление повлияло на ход встречи: «Играть в меньшинстве с 10-й минуты очень сложно.

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