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Царьград

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Космонавт Анна Кикина посетила концерт Viva Avia в Новосибирске

Космонавт Анна Кикина посетила концерт Viva Avia в Новосибирске

Мероприятие в Концертном зале имени А.М. Каца было посвящено Дню гражданской авиации.Уроженку Новосибирска, космонавта Анну Кикину 10 февраля заметили на мероприятии, которое проходило в Концертном зале имени А.

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