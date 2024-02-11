Космонавт Анна Кикина посетила концерт Viva Avia в Новосибирске

Мероприятие в Концертном зале имени А.М. Каца было посвящено Дню гражданской авиации.Уроженку Новосибирска, космонавта Анну Кикину 10 февраля заметили на мероприятии, которое проходило в Концертном зале имени А.
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