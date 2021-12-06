Мировое обозрение

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«Моя интуиция подсказывает, что Путин уйдет»

«Моя интуиция подсказывает, что Путин уйдет»

Политик и писатель, сопредседатель парламентской партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захар Прилепин на YouTube-канале «Росбалта» рассказал о своем отношении к своему запрещенному политическому прошлому и нынешним успехам в разрешенном партстроительстве, о желании восстановить подобие СССР на русскоязычных территориях постсоветского пространства, об обучении в школе губернаторов, работе в ДНР, почему выборы в Госдуму были не честными, а обычными, и по другим злободневным вопросам.

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