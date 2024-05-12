Организаторы будут отбирать флаги РФ и Белоруссии на ЧМ по хоккею в Чехии

Об этом сообщили в пресс-службе Международной федерации хоккея.фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»--> У болельщиков отберут флаги России и Белоруссии, если они придут с ними на матчи чемпионата мира, который в эти дни проходит в Чехии.