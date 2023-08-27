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Москвина показала хоккеистам СКА, как выходить на сцену: «Надо смотреть на зрителей, а на руководство – позже». Ротенберг, Миллер, Медведев аплодировали ей

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию приняла участие в презентации состава клуба из Санкт-Петербурга на сезон-2023/24.

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