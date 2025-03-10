"Куй с ним!" - сказал советский боец, глядя на раненого немца. Тот фразу не понял, но запомнил на всю жизнь

Брестская крепость - символ мужества и героизма советских воинов, вставших на пути у гитлеровцев. Сегодня благодаря огромному труду исследователей раскрывается масса новых фактов, которые наиболее полно рассказывают о том, как сражался бессмертный гарнизон.
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