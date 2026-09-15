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Царьград

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Виктор Дмитриев призвал усилить защиту фармскладов от атак БПЛА

Виктор Дмитриев призвал усилить защиту фармскладов от атак БПЛА

Глава АРФП Виктор Дмитриев заявил о необходимости дополнительных финансовых и технических мер для защиты фармацевтических складов от атак БПЛА.

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