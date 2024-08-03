Ignio.com Рак. Ежедневный антигороскоп за 6 августа 2024 года

Нынче самым эффективным оружием против занудства окружающих будет ваше собственное занудство. Просто вы должны оказаться круче – вам же это несложно, не так ли? Достаточно не давать никому ни слова вставить в ваш монолог.
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